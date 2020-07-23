Adalar’da izin çıkmayan elektrikli araçlarda Erdoğan çözüm için devreye girmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da elektrikli araçların kullanımına kaymakamlıkça izin verilmemesiyle ilgili Ankara’da temaslarda bulunmaya gitti. Sorunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle çözüldüğü belirtildi.

Araçları İBB Başkanı İmamoğlu tanıtmıştı. (Fotoğraf: İBB)

İmamoğlu, Adalar ilçesinde ‘faytondan elektrikli araçlara geçiş süreci’ni 19 Haziran günü bir tanıtımla başlatmış, ancak aynı gün İBB’nin 60 aracın kullanımı için başvurusunu ele alan kaymakamlık İETT’nin Karayolları Trafik Kanunu’nda istenen belgelerin tamamını sağlamadığını belirterek bunu reddetmişti. İmamoğlu ise kaymakamlığın yetkisi dışında hareket ettiğini söylemişti.

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Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre İmamoğlu konuyu çözmek için pazartesi günü Ankara’ya giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştü.

Görüşme sırasında Soylu elinde telefon “Sayın cumhurbaşkanı konuşacak” diyerek herkesin duyması için diafonu açtı. Erdoğan, İmamoğlu’na “Oldu bu iş, mesele çözüldü” dedi. İmamoğlu da telefon görüşmesinde cumhurbaşkanına bu konuyla ilgilendiği için teşekkürlerini iletti. 10 dakika süren sohbet sonrasında karşılıklı iyi niyet dilekleriyle telefon kapatıldı.

Erdoğan’ın çözüme yönelik talimatı doğrultusunda, taraflar ertesi gün detayları görüştü.

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Adalar’da önümüzdeki hafta elektrikli araçların yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.