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Yaramazlara biraz batar!

Adalar’da faytonlar üç ay süreyle durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Adalar’daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara koşulması üç ay süreyle durduruldu” dedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Adalar ilçesinde Ruam hastalığı bulunduğu gerekçesiyle 81 at öldürülerek gömülmüştü. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde çadırlı protestoya başlamış ve Adalar’daki atlı faytonların kaldırılıncaya kadar çadırlı protestonun devam edeceğini duyurmuştu.

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Yerlikaya, Adalar’da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini de söyledi.

İstanbul valisi, hastalığa ilişkin de “Ruam, bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan; insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçemizde gerekli bütün tedbirler alınmıştır” dedi.

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