Adalar için elektrikli araçlar hazır: İlk sefer bu yaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da atlı faytonların yerine kullanılacak iki tip elektrikli araç satın aldı.

Fotoğraflar: DHA

İBB, atların kötü şartlarda faytonlara koşulduğu, hayvanların normal yaşam sürelerini dolduramadan öldüğü Adalar’da faytonculuğu yasaklamıştı. Bu kapsamda her birine 300 bin lira ödeyerek 277 fayton plakası ile 4 bin lira ödenerek at satın alınmıştı.

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İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, elektrikli araçlar satın alınırken, Adalar’da yaşayanlar ve turistik ziyarette bulunanlara dikkat edildiğini ifade etti.

Demir, İETT tarafından işletilecek araçların 13 kişi kapasiteli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ayrıca adanın fiziksel koşulları ile yüksek eğimli yolları göz önüne alınarak, konutları ile iskeleler ya da alışveriş/rekreasyon mekanları arasında erişim güçlüğü yaşayan yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlarımıza hizmet amaçlı, talep bazlı çalışacak ve kapıdan kapıya özel hizmet verecek küçük araçlar da sipariş edildi.”

İBB yetkilisi, dört kişilik araçlardan 20, 13 kişilik araçlardan da 40 tane satın alındığını belirterek henüz ücret tarifesinin belli olmadığını dile getirdi. Seferler yaz aylarında başlayacak.