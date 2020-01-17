Adalar Belediye Başkanı Gül: 14-15 kişilik elektrikli araçlar çalışacak

Adalar’da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlar gönderildikten sonra yeni sisteme geçileceğini, elektrikli araçların 14-15 kişilik olmasının planlandığını ifade etti.

Atların tahliyesi sonrası özel bir yere alınacağını belirten Gül, atlarını vermek istemeyen at sahiplerinin bakıma devam edebileceğini belirtti. Belediye başkanı, “Atlar özel bir yere alınacaklar. Kaçak ahırlar yıkılacak bu durumda” diye konuştu.

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‘Faytonlar birkaç eylem dışında hiç durdurulmamış’

DHA’ya konuşan Adalar Belediye Başkanı Gül, atlarda ruam hastalığının tespiti sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirirken şunları söyledi: “Aralık ayının ortasıydı galiba… İlçe tarım ve kaymakamlıktan atlardaki hastalıkla ilgili bilgilendirme geldi. Hasta olan at sayısının çok fazla olduğu bilgisi geldi. Bu nedenle üç ay süreyle faytonların durdurulması kararı çıktı. Valilikle bir toplantı yaptık. Onların bakış açıları, ‘üç ay içinde bir tane bile şüpheli at görülürse üç ay daha uzatılacak’ şeklindeydi. Buraya bakınca, bunlar geleneksel bir sektör. Birkaç eylem dışında hiç durdurulmamış. Bu ilk kez yaşanan bir şey.

İki türlü durum ortaya çıkıyor. Birincisi atların sağlığıyla ilgili durum, ikincisi onlardan para kazanan sektördekilerin geçimleri. Geriye dönüp baktığımızda bizim faytonu ulaşım aracı olmaktan çıkarmak gibi bir çalışmamız vardı. Faytonların ne kadar alınıp, satıldığına baktık. Karar verdiğimiz rakam bunun üzerinde bir rakam. Ayrıca faytoncular için neler yapabileceğimizi de konuşuyoruz.”

‘Atların tahliye edilmesinin ardından yeni sisteme geçeceğiz’

“Büyükşehir belediyesinin bu konudaki görüşü net” diyen Erdem Gül, atların Adalar’dan gönderildikten sonra elektrikli ulaşım sistemine geçileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyükşehir işletecek. Kadıköy’de, Beşiktaş’ta, Esenler’de işlettiği gibi ulaşım sistemi nasıl işliyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde, onun faaliyeti olarak devam edecek. Oluşacak yeni istihdam imkanı varsa adadaki insanların tercih edilmesi akla yatkındır. Önce ödemeler yapılıp, atların da çok uzamadan tahliye edilmesinin ardından yeni sisteme geçeceğiz.”

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‘Araçlar 14-15 kişilik olabilir’

Adalara getirilecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdem Gül şu ifadeleri kullandı: “İki türlü bir şey var. Daha sahada onu henüz görmedik. Mutabakat açısından söylüyorum. Birincisi elektrikli araçlar olacak. Toplu taşıma araçları 14- 15 kişilik olabilir. Sayıları 20 tane olabilir. Sayı olarak kesin değil. İkincisi de daha az yolcu alan tur araçları olacak. İki türlü araç var. Yazı kurtarmamız lazım. Yaz önemli çünkü. Bu sene tam anlamıyla yapamasak bile deneme senesi olur. Gelecek yaza daha uygun olacak, diye öngörüyoruz.

Adada gezdiğiniz zaman her yerde görüyorsunuz. bir kere onları toplayacağız. Onlar yani özel araçlar artık olmayacak. Araç yükünden kurtulmuş olacağız. Bana sorarsanız ada dediğimiz yer yaya, yürüme bölgesidir. Ama yaşlı ve hastalarımız var. Yürümek istemeyenler var. Bunlar için bir araç gerekiyor.”



