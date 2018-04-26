Acun Ilıcalı’dan ‘borç yapılandırma’ya yalanlama: Krediyle büyümeye devam

Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı, ‘borçlarını yapılandırmak istediği’ yönündeki haberi yalanlayarak, “Bankalarımızdan kredi kullanarak büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Dün BloombergHT televizyonuna konuşan Ilıcalı, “Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var” demişti.

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Ilıcalı, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise, “Hakkımızda çıkan kredi yapılandırma haberi asılsız bir haberdir” dedi.

Ilıcalı şöyle devam etti: “Meksika, Romanya, Yunanistan, Kolombiya ve ABD televizyonlarına prodüksiyon yapmaktayız. Bankalarımızdan kredi kullanarak büyümeye devam ediyoruz. Yurt dışındaki başarılarımızla dünya ajanslarında haber olurken, bu başarılarımızı ve hedeflerimizi anlatan bir yazıdan olmayan bir şey çıkaranlara sadece gülümsüyorum”

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Yurt dışındaki başarılarımızla dünya ajanslarında haber olurken, bu başarılarımızı ve hedeflerimizi anlatan bir yazıdan olmayan bir şey çıkaranlara sadece gülümsüyorum. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) 25 Nisan 2018

Survivor, Var Mısın Yok Musun, Yetenek Sizsiniz Türkiye, O Ses Türkiye gibi programların yapımcısı Acun Medya ticaret odası kayıtlarına göre 27 Eylül 2006 tarihinde 3 milyon 60 bin TL sermayeyle kuruldu. Şirket, tv8’i de bünyesinde bulunduruyor.

Şirketin kurucusu ve sahibi Ilıcalı, tahvil ihracı için bir dönem nabız yokladıklarını, halka arz için gelen teklifleri ise şimdilik geri çevirdiklerini belirtirken, ‘şirketin yurt dışı büyümesini tamamlayıp gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının ardından’ halka arz planladığını söyledi.

BloombergHT’de açıklanan verilere göre şirket geçen yıl 800 milyon lira ciro elde etti. Bu gelirin yaklaşık yarısının televizyon kanalından, diğer yarısınınsa Türkiye ve yurt dışında satılan programlardan geldiği kaydedildi.