Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanma protokolü ortaya çıktı: 10 milyonluk ev, ayda 125 bin nafaka…

Önceki gün boşanan medya patronu Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın anlaşma sağladığı protokol ortaya çıktı.

Sabah’tan Erhan Öztürk’ün haberine göre Ilıcalı’nın Silivri Adliyesi’nde açtığı boşanma davasında tarafların imzaladığı protokolde, Ilıcalı’nın Subaşı’na 10 milyon Türk Lirası değerinde bir ev alacağı taahhüt edildi.

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Bu kapsamda Subaşı, Ilıcalı’dan 115 bin lira yoksulluk, beş yaşındaki kızları için de 10 bin lira iştirak nafakası olmak üzere toplam aylık 125 bin lira nafaka ödeyecek.

Kızları Melisa’nın velayeti annede olacak. Eğitim masraflarını ise Ilıcalı karşılayacak.

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Taraflar boşanma süreciyle ilgili basına hiçbir şekilde yazılı veya sözlü açıklama yapamayacaklar.

İki isim de boşanma protokolü dışında birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamayacak.

2009 yılında Var Mısın Yok Musun programında tanışan ve dokuz yıldır birlikte olan Ilıcalı ve Subaşı geçen yıl Fransa’nın sahil kasabası St. Tropez’de gösterişli bir düğünle evlenmişti.