Acun Ilıcalı Avrupa’da bir kulüp satın almayı düşünüyormuş

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Avrupa’daki bir futbol kulübünü satın alabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

CNN Türk Instagram canlı yayında Damla Uğurtürk’ün sorularını yanıtlayan Ilıcalı, liglerin 12 Haziran’da başlamasıyla ilgili şunları söyledi: “Liglerin açıkçası çok oynanabileceğini düşünmüyorum ama istekleri anlayışla karşılıyorum. Federasyon oynatmak istiyor, haklılar. Normal hayata dönmek istiyorlar. Federasyon isteğini söyledi ama bir parantez var orada ‘Şartlar oluşursa’ dedi. Bence şartlar oluşmayacak. Ben başlayacağını düşünmüyorum. Nihat Özdemir’in iyi niyetini anlıyorum. Ben olsam ligleri 1 Ağustos’ta başlatırım, ligler 10 Eylül’e kadar devam eder. Üç hafta ara verilir. Sonra yeni sezonu başlatırdım.”

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‘FB başkanlığı yapmayı düşünmüyorum’

Ilıcalı, koyu taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin başkanlığını yapmak isteyip istemediğine dair bir soruyu şöyle yanıtladı: “Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncem yok. Bu işte amatör kaldığın zaman işin zevkini dibine kadar yaşıyorsun. Fenerbahçe’nin Avrupa kupasındaki bütün maçlarına gittim. Orada o yöneticilerimizin taşıdığı yükü gördüm. Başarıya karşı aşırı derecede bağımlılığım var. Hayatımda hiç başarısız olmadım. Yani ara dönemler olabilir ama genel anlamda başarısız olmadım. Yönetici olmak falan bunlar benim için kolay işler değil. Diğer işlerimi bırakmam lazım şu anda öyle bir vaktim yok. Spor kanalıyla ilgili de bir planım yok. Ancak şunu söyleyebilirim Avrupa’da bir kulüp almayı düşünüyorum.”