Açlık grevini bitiren Gülmen: Boyun eğecek değilim, mücadelem sürecek

Açlık grevini sona erdiren akademisyen Nuriye Gülmen, kendilerinin kazandığını belirterek hak mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevini OHAL Komisyonu’ndan ret cevabı alınca 11 ay sonra geçen günlerde bitirmişti.

Reklam

Gülmen şu sıralar Ankara Dışkapı Hastanesi’nde tedavi görüyor.

Cumhuriyet yazarı Aydın Engin’e konuşan Gülmen, talepleri karşılanmadan açlık grevini bitirmelerinin yenilgi anlamına gelip gelmediğini “Niye? Kazandık biz. Bundan hiç kuşkum yok. Biz kazandık. Bunca ay hakkımızı tanımayan, bununla yetinmeyip bizi hapishanesinde tutsak eden bu iktidar zarar gördü, itibar kaybetti. Niye yenilmiş olalım? Elbette biz kazandık” sözleriyle anlattı.

İkili OHAL Komisyonu’nda işe iade edilene kadar açlık grevini sürdüreceklerini açıklamıştı.

‘Mücadeleme devam edeceğim’

Gülmen, özel bir beslenme düzeni uygulandığı, tehlikeli sınırlara ulaşan kan değerlerinin düzelmesi için tedavinin sürdüğü hatırlatılınca “Yakında çıkacağımı sanıyorum. Birkaç gün de evde kalırım. Sonra demokrasi, özgürlük ve hak mücadelesine devam edeceğim elbet. Boyun eğecek değilim” dedi.

Engin’in aktardığına göre doktorları Gülmen’in bir yıldan önce gözaltına alınabileceği etkinliklere katılmasının zor olduğunu söylediğini belirterek ne yapacağını Gülmen’e sordu: “Belki Hitler dönemi üstüne, mesela Hermann Hesse ile Thomas Mann’ın eserlerini konu alan bir karşılaştırmalı edebiyat çalışması yaparım. Bilmiyorum. Henüz bilmiyorum.”

‘Talimatla direniş olmaz’

Gülmen’e AKP’li cenahın açlık grevinde gizli gizli yemek yedikleri, bu nedenle açlık grevinin uzun sürdüğü iddiasına ilişkin de şunları söyledi: “Direniş inancı olanı anlayamayanların safsataları bunlar. Eğer direniş kararınız varsa, bu bilinçteyseniz beden de sanki o bilinçle donanıyor, o da direniyor. Bizim bedenlerimiz de direndi. O kadar. B1 vitamini, şekerli su ve bitki çayları. Hepsi bu.”

Akademisyen, örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp başlamadıklarına ilişkin soruya şu cevabı verdi: “Buna cevabı biz değil savcı verdi. İddianamesinde ‘Suç teşkil eden herhangi bir eylemi ve örgütsel faaliyeti görülmemekle birlikte…’ diye yazdı. Bu yetmez mi? Bakın siz istemeseniz ve örgüt talimatıyla açlık grevi yapmaya zorlanırsanız bir gün, bilemediniz iki gün yaparsınız. Üçüncü gün… Hayır talimatla direniş olmaz, açlık grevi hele 324 günlük açlık grevi hiç olmaz… Bu sizin bilinç düzeyinize ve kararlılığınıza bağlıdır ve sadece ona bağlıdır…”