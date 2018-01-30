Açlık grevine son veren Özakça hastaneden fotoğraf paylaştı

Akademisyen Nuriye Gülmen’le sürdürdüğü açlık grevini geçen günlerde bitiren öğretmen Semih Özakça tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaştı.
OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için 11 ay açlık grevi yapan Özakça ve Gülmen, OHAL Komisyonu’nun işe iadeye ‘ret’ kararının ardından eylemlerini 26 Ocak’ta bitirmişti.
Gülmen ve Özakça’nın Ankara’daki hastanede tedavisine başlanmıştı.
Özakça, kendisi tutuklanınca açlık grevine başlayan eşi Esra Özakça’yla kahvaltı yaparken çektirdikleri bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Önce sevdanı besle
Sevdanı büyüt önce
İlk lokma sevdanın payına
-En güzel yerinde hayatın-
Bölüşerek düşecek.
Mademki kaldığımız yerden
Devam edeceğiz.
Mademki soframız aynı yerde…
Mutluluğun sofrasından
Bin lokma daha düşecek payımıza
Şimdi ve gelecekte
Mutlaka. pic.twitter.com/2kYk9uF4Qz
— Semih Özakça (@SemihOzakca) January 30, 2018