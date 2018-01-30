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Yaramazlara biraz batar!

Açlık grevine son veren Özakça hastaneden fotoğraf paylaştı

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Akademisyen Nuriye Gülmen’le sürdürdüğü açlık grevini geçen günlerde bitiren öğretmen Semih Özakça tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaştı.

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için 11 ay açlık grevi yapan Özakça ve Gülmen, OHAL Komisyonu’nun işe iadeye ‘ret’ kararının ardından eylemlerini 26 Ocak’ta bitirmişti.

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Gülmen ve Özakça’nın Ankara’daki hastanede tedavisine başlanmıştı.

Özakça, kendisi tutuklanınca açlık grevine başlayan eşi Esra Özakça’yla kahvaltı yaparken çektirdikleri bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Gülmen ve Özakça açlık grevini bitirdi

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