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Açlık grevine başlayan Demirtaş: Bakanlığa sorumluluğunu hatırlatıyoruz

 

Edirne Cezaevi’nde aynı koğuşta kaldığı HDP’li vekil Abdullah Zeydan’la birlikte açlık grevine başlayan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, kendileri için bir talepleri olmadığını, bakanlığa sorumluluklarını hatırlatmak istediklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Demirtaş ve Zeydan, partilerinin basın birimi tarafından paylaşılan mektuplarında bugün açlık grevine başlayacaklarını duyurmuştu.

HDP lideri bugün paylaşılan mektubunda, tüm tutuklu ve hükümlülerin insani muamele görme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Cezaevlerindeki ‘hukuk dışı, gayri insani ve keyfi’ uygulamalara dikkat çekmek istediklerini aktaran Demirtaş, 40 günü aşkındır devam eden açlık grevlerini hatırlattı.

HDP lideri şöyle devam etti: “Adalet Bakanlığı’nın kendi sorumluluk alanındaki bu ciddi meselelere duyarsız kalmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bizim milletvekilleri olarak şahsımız için hiçbir talebimiz yoktur. Açlık grevine ve cezaevlerindeki sorunlara dikkat çekmek, Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunu hatırlatmak ve özel olarak da Edirne Cezaevi Müdürü’nün keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevi yapıyoruz.”

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