Açlık grevindeki tutuklu iki eğitimcinin kas ağrıları yoğunlaştı

Açlık grevindeki Semih Özakça’nın kas ağrısının çok yoğun olduğu, Nuriye Gülmen’in ise yine kas ağrılarından boynunu hareket ettiremediği bildirildi.

Eğitimciler Özakça ile Gülmen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine iade edilmeleri için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.

İkili, 107 gündür açlık grevinde.

Ağrıları şiddetlenmiş

Nuriye ve Semih'in sağlığı hakkınd öğrendiklerimiz şöyle

Semih'in kulakları tıkanmaya başlamış.Konuşurken kendi sesini dahi zor duyuyormuş.+ pic.twitter.com/u9zUYxVTzZ — Semih-Esra Özakça (@SemihOzakca) June 23, 2017

İkilinin sağlık durumlarına ilişkin Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça’yla ortak kullandığı Twitter hesabından bilgi verildi.

Öğretmen Semih Özakça’ya dair şunlar yazıldı: “Semih’in kulakları tıkanmaya başlamış. Konuşurken kendi sesini dahi zor duyuyormuş. Bacaklarında kas ağrısı çok yoğun. Kalça kemiklerinde ağrı var. Her iki gözünde batma hissi var. Boyun ağrısı çok fazla ve sürekli uzanma ihtiyacı duyuyor.”

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da eğitimcilerin tutuklandığı 22 Mayıs’ta açlık grevine başlamıştı.

Gülmen’in durumu

Akademisyen Nuriye Gülmen’e dair de şunlar kaydedildi: “Nuriye hocada boyun kasları ve göğüs kaslarında ağrısı çok yoğun. Kas ağrısından boynunu hareket ettiremiyor, kollarını kaldıramıyor. İçtiği bir yudum su bile gaz yapıyor. Artık sıvı alımında zorlanıyor. Bunlar dışında ikisi de sizleri çok sevdiğini iletiyor.”