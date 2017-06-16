Açlık grevindeki tutuklu iki eğitimci için eylem: 100’üncü günde 100 balon…

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine iade edilmeleri talebiyle 100 gündür açlık grevi yapan iki eğitimciye destek vermek için gökyüzüne 100 balon bırakıldı.

Açlık grevindeki öğretmen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen, grevlerinin 76’ncı gününde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İkilinin açlık grevi bugün 100’üncü gününe girdi.

Kayseri’de Eğitim-Sen’in çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, Sivas Caddesi’nde ellerinde balonlarla toplandı.

Eğitim-Sen Şube Sekreteri Zeynep Vural, Gülmen ve Özakça’nın ‘önleyici tedbir adı altında faşizmin ve örgütlü kötülüğün en katışıksız halinin bir uygulaması olarak tutuklandığını’ savundu.

Vuran, “Tutuklanma gerekçeleri hukuki izahat olmayıp açıkça siyasal iktidarın polis devletinin bir talimatı sonucu olduğunu açıklar niteliktedir” dedi.

Konuşmanın ardından yurttaşlar ellerindeki 100 balonu gökyüzüne bıraktı.