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Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Gülmen ve Özakça için AİHM’e başvuru


 

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapıldı.

İki eğitimci, günlerce Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde eylem yapmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

OHAL KHK’sıyla ihraç edilen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen, birlikte başladıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İkili bugün açlık grevlerinin 113’üncü gününde.

İkili için son olarak Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘tahliye’ talepli başvuruyu reddetmişti.

‘Sağlık sorunları artıyor’

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre eğitimciler için dün AİHM’e başvuru yapılarak ‘hayatlarının tehlikede olduğu’ belirtildi, tahliyeleri istendi.

Avukatları Selçuk Kozağaçlı da Gülmen ve Özakça’nın durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Nuriye ve Semih’le her gün görüşüyoruz. Her ikisinin de sağlık tablosu her geçen gün ağırlaşıyor. Nuriye için ciddi bir yürüme zorluğu söz konusu. Semih, yürüme konusunda nispeten daha iyi. Her ikisinde de uzun süreli açlığa bağlı olarak birçok sağlık sorunu var ve artarak devam ediyor. Okuyabiliyor, yazabiliyorlar. Zihinsel açıdan herhangi bir problemleri yok. Bugün (önceki gün) sözleşmenin 39’uncu maddesine dayanarak AİHM’ye tedbir talepli başvuru yaptık. Tedbir talebiyle ayın 22’sinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk ve beş gün AYM’nin tedbir konusunda karar vermesini bekledik. AYM karar vermediği için tedbirde de doğası gereğince daha fazla bekleme şansımız olmadığı için AİHM’ye başvurduk. Tutuklanmalarının gayrimeşru olduğunu, yaşamlarını tehlikeye düşürdüklerini belirttik ve derhal salıverilmelerini talep ettik.”

Hayatları en büyük hazinemiz’

Semih Özakça’nın tutuklandığı gün açlık grevine başlayan eşi Esra Özakça da 37 gündür eylemini sürdürüyor.

Gülmen’in 44 kiloya düştüğünü aktaran Özakça, Gülmen’in bitkin olduğunu ancak durumunun çok kötü olmadığını öğrendiklerini söyledi.

Özakça şöyle devam etti: “Moralinin yerinde olması bizleri sevindirdi. Biz yarın Semih’i ziyarete gideceğiz. Bayram buruk geçti. Her gün Konur ve Yüksel’deyiz. Hayatları en büyük hazinemiz. İşlerine geri dönme taleplerini yineliyoruz.”

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