Açlık grevindeki tutuklu akademisyen Gülmen’in kas ağrıları şiddetlendi

KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için öğretmen Semih Özakça’yla başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, cezaevinden mesaj gönderdi.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

+ ışığa hassasiyeti artmış. İnternette ve görsel basında çıkan haberlerin mektuplarda yazılmasını istiyor. Hepinizi çok sevdiğini söylüyor. — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) June 4, 2017

Gülmen’in tutuklanmadan önce kullandığı Twitter hesabından şu paylaşımlar yapıldı: “Nuriye’nin bugünkü görüşünden: Sırtındaki sızı devam ediyor, kas ağrıları daha şiddetli, oturduğu yerde dahi ayağını basamıyor. Işığa hassasiyeti artmış. İnternette ve görsel basında çıkan haberlerin mektuplarda yazılmasını istiyor. Hepinizi çok sevdiğini söylüyor.”