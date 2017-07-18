Açlık grevindeki Semih Özakça’yı ziyaret eden eşi: 59 kiloya düşmüş, ayağı aksıyor

Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın kendisi gibi açlık grevindeki eşi Esra Özakça “Çok zayıflamıştı, 59 kiloya düşmüş. Sağ ayağı aksıyor” dedi.

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İkili açlık grevinin 132’inci, Esra Özakça 57’inci gününde.

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Son olarak, Esra Özakça ve diğer dört eylemciye ‘ev hapsi’ cezası verilmişti.

Twitter’dan eşi Semih Özakça’yı cezaevinde ziyaret ettiğini aktaran Esra Özakça şöyle yazdı: “Çok zayıflamıştı, 59 kiloya düşmüş. Sağ ayağı aksıyor. Yatırdığımız kitaplar kendisine verilmiyor. Neredeyse günde bir kitap bitiriyor ve kitapsız kalmak onun için çok büyük bir ceza. Ev hapsini, dayatılan onursuzluğu konuştuk. Ellerinde hiçbir suçlama olmadan, bize, evlerimizi hapishane yapmak istiyorlar. Tutuklanmaktan daha iyi bir cezaymış gibi gösterilmek isteniyor. Oysa insanlığımızı alıyorlar elimizden. İnsanı kendine gardiyan etmek, onu evine bağlamak insan onuruna sığar mı?”

‘Ev hapsi olağanlaştırılmaya çalışılıyor’

Ev hapsinin halk nezdinde olağanlaştırılmaya çalışıldığını belirten Özakça şöyle devam etti: “Semih’le bugün ev hapsi ya da tutuklanma halinde son görüşümüzdü. İlerleyen günlerde belki fiziken ayrı düşeceğiz. Direnişimizin ve sevdamızın coşkusu bizi zindanlarda dahi buluşturacaktır. Hiçbir şart ve koşulda direnmeyi bırakmayacağız. Semih’in hepinize çok sevgi ve selamları var!”