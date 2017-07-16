Açlık grevindeki Özakça’nın eşi: Kritik aşamadalar, herkes yapabileceğini yapmalı

Durumun vahametini siz de görüyorsunuz. Her ne kadar açıktan söylemeseniz de bunu biliyorum. İşte bunun yarattığı bir durgunluk, bir heyecansızlık var. Sizi bu hale getirenler buna ‘metal yorgunluğu’ diyor. Bu esasında metal yorgunluğu değil, bir çürümedir, işlevini yitirmektir.