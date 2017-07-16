Açlık grevindeki Özakça’nın eşi: Kritik aşamadalar, herkes yapabileceğini yapmalı

Açlık grevindeki öğretmenin eşi, grevin kritik bir aşamada olduğunu belirterek, “Herkes yapabileceğini artık yapmalı” dedi.
Öğretmen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı günün tutuklanmıştı.
İkilinin açlık grevi 130 günü geride bırakırken, Özakça’nın eşi Esra Özakça da tutuklamanın ardından açlık grevine başlamıştı.
‘Kritik noktada’
Esra Özakça, ikilinin açlık grevinin kritik bir aşamada olduğunu söyledi.
Sol’a konuşan Özakça, şunları kaydetti: “Sokak ortasında işkence gördük, sokak ortasında zehirlenmeye çalışıldık ama her zaman direnişi seçtik. Buna kılıf olarak ev hapsi kararı verildi. Herkes yapabileceğini artık yapmalı, açlık grevi çok kritik bir noktada.”