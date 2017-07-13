Açlık grevindeki Özakça’nın eşi: Doktor kontrolü yok, ciddi kas yıkımı söz konusu

İşine dönme talebiyle yaklaşık üç aydır akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte açlık grevinde olan öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevindeki eşi Esra Özakça, iki eğitimciye doktor kontrolü yapılmadığını ve kas yıkımı yaşadıklarını söyledi.

KHK’yla ihraç edildikten sonra direnişe geçen ve açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmıştı. ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

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Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Özakça, açlık grevindeki eğitimcilerin tutuklanmasının ardından onlara bilinçlerinin kapanması halinde müdahale edileceğinin söylendiğini kaydederek, herhangi bir doktor kontrolü uygulanmadığını söyledi: “Tabipler Odası takip edebilmek için sürekli başvuruda bulunuyor, sürekli reddediliyor. Avukatları her gün onları görüyor, hem sağlıklarını kontrol etmek hem de varsa şikâyetleri öğrenmek için. Onların ilettiklerini, biz buradaki doktorlara soruyoruz. Bu, çok sağlıklı bir yöntem değil ama şu an, bir doktor kontrolü söz konusu değil…”

‘Yıkım ne aşamada bilemiyoruz’

Hem Semih Özakça’da hem de Gülmen’de böbrek ağrısı sorununun çok fazla olduğunu belirten Özakça, “Çok ciddi bir kas yıkımı söz konusu. Özellikle Nuriye Hoca’nınki. Semih de boynundan çok şikâyetçi. Ve böbrek ağrısı ikisinde de çok fazla. Büyük ihtimalle böbrekleri durumdan çok etkileniyor. Ama ne boyutta bir yıkım var ve ne aşamada, onu bilemiyoruz. İkisi de tutunarak yürüyor artık” diye konuştu.

‘KHK’yla atılınca ‘sosyal ölü’ oluyorsunuz’

Eşi Semih ile birlikte öğretmenlik mesleğine zor koşullarda girdiklerini ve işlerini zor koşullarda devam ettirdikleri ifade eden Özakça, şöyle konuştu: “Neden kendi isteğimiz dışında mesleğimizden atıldık, yani bunu hazmetmek gerçekten kolay değil. Ve bir yandan da başka bir iş yapma imkânı yok. Kanun hükmünde kararnamelerle atılan insanlar ‘sosyal ölü’ haline getiriliyorlar… Şöyle ki, başka yerde iş bulduğunuz zaman bir SGK dökümü veriyorsunuz o yere. Orada yazıyor, ‘Şu kararnameyle atılmıştır!’ diye. Ya buna cesaret edip işveren sizi alıyor, çoğunlukla da almıyor. Bir anda ‘sosyal ölü’ oluyorsunuz. KHK’larla atılanlar arasında bir sürü intihar vakasından söz ediliyor.”