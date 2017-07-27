Açlık grevindeki Özakça’dan şiir: Bu devrana daha ağır söveceğim

İşine dönmek için akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte açlık grevini sürdüren tutuklu eğitimci Semih Özakça, cezaevinden yazdığı mektupta kendisi gibi açlık grevinde olan Esra Özakça’ya bir şiirle seslendi.
Açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanan Gülmen ve Özakça, grevlerinin 141’inci gününde.
Esra Özakça’nın Twitter’dan paylaştığı ‘Adalet: Ekmeğimin kokusu’ isimli şiir şöyle:
“Zaferi kazandıktan sonra
Ekmeğimin kokusunu, buğusunu, adaletini, sıcaklığını yollayacağım sana
Yanık yerinden bir ısırık alıp
Ağzımın acılığıyla
Adaletsizliğe çok ağır söveceğim
Yoksul olduğumu hatırlayacağım
Yoksul kalacağım
Adalet arayışımın zaferiyle
Karnımı doyurmaya çalışacağım
İşçiler ölecek yarın, çocuklar ölecek
Bu devrana daha ağır söveceğim
Böyle gelmiş böyle gider diyen
Uçurumun kenarında, atlamaya hazır
Atlamaya hazırlara göz yummuş insanlara
Daha da ağır söveceğim sonra
Hayatımda hiç sövmemiştim olsun
Kibar kibar rencide edeceğim”
Sincan / 2017 Haziran
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