Açlık grevindeki öğretmen Özakça’nın son durumu: Morali çok yüksek

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte tutuklanan öğretmen Semih Özakça’nın cezaevindeki durumu hakkında eşi bilgi verdi.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

‘Semih-Esra Özakça’ twitter hesabından verilen bilgilerde, Özakça’nın herkese sevgi ve selamlarını yolladığı, moralinin yüksek olduğu ve herkesi çok sevdiğini söylediği ifade edildi.

Mesajlar şöyle:

Semihimde havadisler

1.Hapishaneye ilk getirildiğinde dedektör ile bacağına vurmuşlar. Yara olmuş. İltihap yapmış. Henüz iyileşmemiş. — Semih-Esra Özakça (@SemihOzakca) June 6, 2017

2.Sol akciğerinin altında 3 gün süren sancısı olmuş,şimdi iyiymiş. Eklem ve kas ağrılarından şikayetçi. — Semih-Esra Özakça (@SemihOzakca) June 6, 2017

3. Üç gündür boğazında yaygın,yoğun,yara gibi acı varmış — Semih-Esra Özakça (@SemihOzakca) June 6, 2017

4. Açlığı 90'lı günlere gelirken hücre arama bahanesi ile hücresinden zorla, sürüyerek çıkarılıp arama yapılmış. — Semih-Esra Özakça (@SemihOzakca) June 6, 2017

5.Panoya haklarında çıkan haberleri asmış,yönetmeliğe uygun değil denerek sökülmüş. Burası benim alanım bu dayatmayı kabul etmeyeceğim diyor — Semih-Esra Özakça (@SemihOzakca) June 6, 2017

6. Mektupları cevaplamak ve kitap okumaktan zamanın kendisine yetmediğini söylüyor. 7'de ayaktayım diyormuş. — Semih-Esra Özakça (@SemihOzakca) June 6, 2017