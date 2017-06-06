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Açlık grevindeki öğretmen Özakça’nın son durumu: Morali çok yüksek


 

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte tutuklanan öğretmen Semih Özakça’nın cezaevindeki durumu hakkında eşi bilgi verdi.

Fotoğraf redaktif adlı siteden alınmıştır.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

‘Semih-Esra Özakça’ twitter hesabından verilen bilgilerde, Özakça’nın herkese sevgi ve selamlarını yolladığı, moralinin yüksek olduğu ve herkesi çok sevdiğini söylediği ifade edildi.

Mesajlar şöyle:

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Tutuklu eğitimci Özakça’nın eşi koşulları anlattı: Saatini almışlar, zamansız yaşamış

İki eğitimcinin açlık grevini bitirme şartı: İşten atılanları geri alma sözü

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Nuriye Gülmen’den mektup: Bizi unutmayın, Yüksel’i sahipsiz bırakmayın

İki eğitimcinin avukatından bakanın ‘adli sicil kaydı’ iddiasına belgeyle yanıt

‘Yiyorlar’ diyen Soylu’ya Özakça’nın eşinden yanıt: Evet yediler! Ömürlerinden yediler!

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Bu da oldu: Açlık grevindeki eğitimciler Gülmen ve Özakça tutuklandı

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