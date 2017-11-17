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Açlık grevindeki Nuriye Gülmen’in tutukluluğuna devam

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Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen, bugünkü duruşmada tahliye edilmedi.

Duruşmaya SEGBİS’le bağlanan Gülmen’in aylar sonra ilk görüntüsü…

OHAL KHK’sıyla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Semih Özakça hakkında ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla açılan davanın bugün duruşması görüldü.

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Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, bir önceki celsede tahliye edilen Özakça tekerlekli sandalyeyle getirilirken, tutuklu Gülmen bulunduğu hastaneden videokonferans yöntemiyle bağlandı.

Mahkeme, Gülmen’in tutukluluğunun devamına karar verdi. Gelecek duruşma 27 Kasım’da.

Gülmen, 23 Mayıs’ta Özakça’yla birlikte tutuklanmıştı.

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