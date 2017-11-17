Açlık grevindeki Nuriye Gülmen’in tutukluluğuna devam

Devlet hastaneleri taşerondan kiraladığı MR cihazları için çekim kotası vaat ediyor. Hastaneler baş ağrısı için dahi MR isterken, masrafları karşılayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) zarar ediyor. İş yoğunluğundan yanlış teşhis riski artıyor. Son verilere göre yılda yaklaşık 11 milyon MR taraması yapılıyor. Türkiye, OECD ortalamasının iki katından fazlaya ulaşan kişi başına MR ortalamasıyla da […]