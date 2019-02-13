Hastaneye kaldırılan HDP’li Leyla Güven taburcu edildi

Açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hastaneye kaldırıldı. Tedaviyi kabul etmeyen HDP’li vekil taburcu edildi.
Güven, İmralı Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘tecridin kaldırılması’ talebiyle 98 gün önce açlık grevine başlamıştı.
Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre Güven bugün öğleden sonra Uluslararası Barış Delegasyonu üyeleriyle Diyarbakır’daki evinde görüşmesinin ardından fenalaştı.
Göğüs ağrısı olan HDP’li vekil, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Güven’in bilincinin açık olduğu, tıbbi müdahaleyi kabul etmediği, yoğun bakıma alındığı ve kalp ritminin takip edildiği belirtildi.
Güven daha sonra evine götürüldü.