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Yaramazlara biraz batar!

Hastaneye kaldırılan HDP’li Leyla Güven taburcu edildi

Açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hastaneye kaldırıldı. Tedaviyi kabul etmeyen HDP’li vekil taburcu edildi.

Fotoğraf: MA

Güven, İmralı Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘tecridin kaldırılması’ talebiyle 98 gün önce açlık grevine başlamıştı.

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Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre Güven bugün öğleden sonra Uluslararası Barış Delegasyonu üyeleriyle Diyarbakır’daki evinde görüşmesinin ardından fenalaştı.

Göğüs ağrısı olan HDP’li vekil, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Güven’in bilincinin açık olduğu, tıbbi müdahaleyi kabul etmediği, yoğun bakıma alındığı ve kalp ritminin takip edildiği belirtildi.

Güven daha sonra evine götürüldü.

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