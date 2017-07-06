Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’ya destek eyleminde 26 gözaltı

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Ankara’da yapılan eylemde 26 kişi gözaltına alındı.

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan Gülmen ve Özakça, bugün grevlerinin 120’nci gününde.

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Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre eğitimcilere destek eylemi yapmak için Selanik Caddesi’nden Sakarya Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis saldırdı.

“Zafer direnen emekçinin olacak” ve “Yaşasın açlık grevi direinşimiz” yazılı döviz açan 26 kişi plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Ankara’da Kızılay ve çevresinde eylem yapmak yasaklanmıştı.