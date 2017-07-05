Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumu: Yürüyemiyorlar

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın sağlık durumlarının kötüye gitmesi nedeniyle yürüyemedikleri öğrenildi.
KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 119’uncu gününde.
Hürriyet’ten Gamze Kolcu’ya konuşan Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, eşinin böbrek sorunlarının başladığını belirterek, “Görüşe tekerlekli sandalyeyle gelmiş ancak üzülmemizi istemediği için bizim görebileceğimiz noktaya gelince ayağa kalkmış” dedi.
Nuriye Gülmen’in hiç yürüyemediğini anlatan Özakça, açlık grevine başladıklarında 59 kilo olan Gülmen’in 44 kiloya, 86 kilo olan eşinin ise 61 kiloya düştüğünü aktardı.