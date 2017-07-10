Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumu: Kramplı ağrı çekiyorlar

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın kramplı ağrı çektiğini, kas ağrısı ve böbrek ağrılarının da yoğunlaştığı öğrenildi.

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 124’üncü gününde.

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Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’e konuşan avukat Ebru Timtik, düzenli olarak tekerlekli sandalyeden yardım alan iki eğitimcinin kramplı ağrı çektiğini, kas ağrısı ve böbrek ağrılarının da yoğunlaştığını anlattı.

Gülmen ve Özakça için Yüksel Caddesi’nde yapılan eylemde gözaltına alınan Esra Özakça, Acun Karadağ, Nazife Onay, Erdoğan Canpolat ve Nazan Bozkurt’a savcının “İhraç edildikten sonra ekonomik zorluk içinde olmanız gerekirken siz eylem yapıyorsunuz, demek ki sizi örgüt finanse ediyor. Siz ihraç edildiğiniz halde nasıl geçinebiliyorsunuz. Halka kin ve nefret uyandıran bu eylemi yapmanızın amacı nedir” diye sorduğunu aktaran avukat Timtik, hak aramanın ‘suç’ ilan edilmek istendiğini söyledi.

Avukatlardan edinilen bilgilere göre, savcı karşısına çıkan eylemcilerin ‘örgütsel talimat’la hareket ettiği ve iki eğitimcinin tutuklanmasının ardından Yüksel Caddesi’ne örgüt tarafından gönderildiği iddia edildi.

‘Esra Özakça’nın sağlığı iyi değil’

Açlık grevinin 48. gününü geride bırakan Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça’nın günlerdir gözaltında olma sebebiyle sağlık durumunun iyi olmadığı belirtildi. Kalp piliyle yaşayan Acun Karadağ ise gözaltı süresi boyunca açlık grevi yaptı.

Yüksel Caddesi’ndeki bugünkü eylemde de bir kişi gözaltına alındı.