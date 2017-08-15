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Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça için yeni kampanya: Duvarlara ‘NUSE’ yazılaması yapılıyor

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Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için yeni bir kampanya başlatıldı.

İki eğitimci, günlerce Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde eylem yapmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle grev yapan Özakça ile Gülmen, eylemlerinin 76’ncı gününde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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İkili, son olarak iradeleri dışında cezaevindeki hastaneye götürülmüştü. Eğitimciler açlık grevlerinin 160’ıncı gününde.

Twitter üzerinden başlatılan kampanyada, çeşitli bölgelere yapılan ‘NUSE’ yazılamaları ‘#yaşaNUSE’ etiketiyle paylaşılıyor. [email protected] isimli Twitter hesabı da kampanyayla ilgili bir video yayınladı.

Gülmen ve Özakça’ya refakatçi izni çıktı

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