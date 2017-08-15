Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça için yeni kampanya: Duvarlara ‘NUSE’ yazılaması yapılıyor

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için yeni bir kampanya başlatıldı.

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle grev yapan Özakça ile Gülmen, eylemlerinin 76’ncı gününde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Reklam

İkili, son olarak iradeleri dışında cezaevindeki hastaneye götürülmüştü. Eğitimciler açlık grevlerinin 160’ıncı gününde.

Twitter üzerinden başlatılan kampanyada, çeşitli bölgelere yapılan ‘NUSE’ yazılamaları ‘#yaşaNUSE’ etiketiyle paylaşılıyor. [email protected] isimli Twitter hesabı da kampanyayla ilgili bir video yayınladı.

Ben yazdım sen tamamla! Sen başla ben bitireyim! Bütün sokaklar Nuriye Semih olsun!

Kartal – Neyzen Teyfik meydanı#yaşaNUSE pic.twitter.com/N3Ik5IHwVB — Yaşa NuSe (@yasanuse) August 15, 2017

Ben yazdım sen tamamla! Sen başla ben bitireyim! Bütün sokaklar Nuriye Semih olsun!#yaşaNUSE Kadıköy – Yeldeğirmeni pic.twitter.com/nFoNCVzxSB — Yaşa NuSe (@yasanuse) August 15, 2017

Ben yazdım sen tamamla! Sen başla ben bitireyim! Bütün sokaklar Nuriye Semih olsun!#yaşaNUSE Kadıköy – Bahariye caddesi pic.twitter.com/zypqNHRVaB — Yaşa NuSe (@yasanuse) August 15, 2017

Ben yazdım sen tamamla! Sen başla ben bitireyim! Bütün sokaklar Nuriye Semih olsun!#yaşaNUSE Ataşehir – Ferhatpaşa pic.twitter.com/7shJVwdTla — Yaşa NuSe (@yasanuse) August 15, 2017

Ben yazdım sen tamamla! Sen başla ben bitireyim! Bütün sokaklar Nuriye Semih olsun!#yaşaNUSE Gazi mahallesi pic.twitter.com/iyZlhrPnkW — Yaşa NuSe (@yasanuse) August 15, 2017