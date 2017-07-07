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Açlık grevindeki Gülmen: Bu koşullarda hayatımı devam ettirmem mümkün değil

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İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde öğretmen Semih Özakça’yla birlikte tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen “Hapishane koşullarında hayatımı devam ettirmem mümkün gözükmüyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 121’inci gününde.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, iki eğitimciyi Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti. İki eğitimcinin mesajları şöyle:

‘Çok fazla ağrım var ve artıyor’

Nuriye Gülmen: “Bizim direnişimiz, bizim yaşamımıza dönük olduğu için sadece bizimle ilgili algılanıyor ama öyle değil. KHK’lara karşı, yapılan tüm haksızlıklara karşı yapıyoruz bu eylemi. Direnişimiz bir zorunluluk. Karşımızda uzun süredir çok çeşitli aygıt ve yöntemlerle kullanılan baskı var. Başka çare kalmadığı için bir zorunluluk oldu bu direniş.”

‘Karşılarında duvar olduğunu ve o duvarı yıkacaklarını’ belirten tutuklu akademisyen şöyle devam etti: “Daha çok direniş, etkili bir direniş gerekiyordu. Sesimizin duyuluyor olduğunu görüyoruz. Kitlelerin de desteği yanımızda. Bu destek ve artan talepler iktidarın endişe etmesine neden oluyor. Hapishane koşullarında hayatımı devam ettirebilmem mümkün gözükmüyor. Hijyenik koşullarda olmam ya da serbest bırakılmam gerekiyor. Havalı yatak talebim yerine getirilmiyor. Zayıflayan boyun kasım için kendi olanaklarımla boyunluk yaptım. Simit yastıkta oturuyorum. Kemiklerim batıyor, çok fazla kas erimesi yaşadığım için çok fazla rahatsızlık çekiyorum. Çok fazla ağrım var ve artıyor.”

‘İktidar çok tedirgin’

İktidarın psikolojik basık uyguladığını belirten Semih Özakça’ysa şöyle konuştu: “İnsanları umutsuzluk ve çözümsüzlüğe itmeye çalışıyorlar. İktidar çok tedirgin. İki üç günde bir doktor gönderiyorlar. Gardiyanlar ve müdürler sık sık bizi izliyor. Belli ki talimat almışlar, sağlığımızın kötüye gittiğinin farkındalar. Benim talebim net: Bizi kendi doktorlarımız ya da bağımsız doktorlar görsün. Bu yerine getirilmeli. Bizim hekimler iki kere başvurduk bizi görsün diye ancak olumlu yanıt alamadık”

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