Açlık grevindeki eğitimcilerin avukatı Guardian’a konuştu: Son çok yakın

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın avukatlarından Behiç Aşçı, “Hala sağlıklarına kavuşabilirler ancak zamanları azalıyor. Hükumetin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Bu son değil, ancak son yakın” dedi.
KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 119’uncu gününde.
Guardian’ın haberinde Gülmen ve Özakça’nın medya ve akademide işinden atılan binlerce kişinin acısının ‘sembolü’ haline geldiği yazıldı.
İki eğitimcinin Guardian’la söyleşi yapacağı gün tutuklandığını belirten gazete, avukatlarının kendilerine ikilinin tutuklanma sebebinin, eylemlerinin ‘Gezi tipi’ bir harekete dönüşmesini engellemek olduğunu söylediğini kaydetti.
KHK’yla ihraç edildiği işine geri dönmek için Ankara’da günlerdir eylem yapan sosyolog Veli Saçılık’sa, “Tek bildikleri bize silahlarıyla boyun eğdirmek. Hükumet ülkeyi keyfine göre yönetiyor” diye konuştu.