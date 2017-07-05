Açlık grevindeki eğitimcilerin avukatı Guardian’a konuştu: Son çok yakın

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İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın avukatlarından Behiç Aşçı, “Hala sağlıklarına kavuşabilirler ancak zamanları azalıyor. Hükumetin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Bu son değil, ancak son yakın” dedi.

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 119’uncu gününde.

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Guardian’ın haberinde Gülmen ve Özakça’nın medya ve akademide işinden atılan binlerce kişinin acısının ‘sembolü’ haline geldiği yazıldı.

İki eğitimcinin Guardian’la söyleşi yapacağı gün tutuklandığını belirten gazete, avukatlarının kendilerine ikilinin tutuklanma sebebinin, eylemlerinin ‘Gezi tipi’ bir harekete dönüşmesini engellemek olduğunu söylediğini kaydetti.

İkilinin avukatlarından biri olan Behiç Aşçı şunları söyledi: “Hala sağlıklarına kavuşabilirler ancak zamanları azalıyor. Hükumetin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Bu son değil ancak son yakın. Bazı insanlar Nuriye ve Semih’in tahliye edilmeleri halinde açlık grevini bırakacağını düşünüyor ancak onların talep ettiği yalnızca özgürlükleri değil, işleri ve adalet. Bunu elde edene kadar açlık grevini bırakmayacaklar.”

Aşçı, iki eğitimcinin işlerine iade edilmeleri halinde eylemi sonlandırıp, hayatta kalacağını ve sağlıklarına kavuşacağını belirterek, ‘durumun geri döndürülemez olmadığını’ söyledi.

KHK’yla ihraç edildiği işine geri dönmek için Ankara’da günlerdir eylem yapan sosyolog Veli Saçılık’sa, “Tek bildikleri bize silahlarıyla boyun eğdirmek. Hükumet ülkeyi keyfine göre yönetiyor” diye konuştu.