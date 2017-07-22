Açlık grevinde 136’ncı gün: TTB’nin ziyaret talebine bakanlıktan ret, muhatap aranıyor

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevinin 136’ncı gününde.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar ve Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Özakça’nın 61 gündür açlık grevinde olan eşi Esra Özakça “Endişeliyiz. Elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Pazar günü herkesi Güven Park’a bekliyoruz” dedi.

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CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu, hükümetin ‘taviz’ olarak görüleceği için iki eğitimci için adım atmadığını savunurken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ise, cezaevinde ziyaret taleplerinin Adalet Bakanlığı tarafından reddedildiğini aktardı.

Uzamış açlığın, tüm sistemleri ve organları etkilediğini anlatan Tükel, “Ağır enfeksiyonlara, kalıcı bozukluklara, organ yetmezliklerine ve ölüme yol açabilmektedir. Uzamış açlıkta ölüme neden olan başlıca sorunlar, enfeksiyonlar, sıvı elektrolit dengesizlikleri, kalp ritim bozuklukları, Wernicke ensefolapatisi, çoklu organ yetmezlikleridir” dedi.

Cezaevinin açlık grevinin beden üzerindeki olumsuz etkilerini artırdığını belirten Tükel, sürekli yatar halin, yatağın uygun olmadığı durumda sırtta ciddi yara ve enfeksiyonlara neden olduğunu söyledi.

‘Cumhurbaşkanı danışmanlarına ulaşmaya çalıştık’

İnsan Hakları Derneği eski başkanlarından Akın Birdal ise, önceki dönemlerde yapılan açlık grevlerinde hükümetlerle iletişim kanalının açık olduğunu hatırlattı.

Birdal şöyle devam etti: “Sivil toplum kuruluşları, insan hakları dernekleri Türkiye’nin vicdanını harekete geçirmeye çalışıyordu. Nuriye ve Semih için de birçok girişimde bulunduk. 14 kişilik heyet oluşturduk. Bakanlıklara başvurduk. Cumhurbaşkanının danışmanlarına ulaşmaya çalıştık. Muhatap bulamadık. Kabine değişikliği oldu. Bizler yine muhatap arayacağız.”