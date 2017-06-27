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Açlığın 111’inci gününde 111 isimden gazetelere ilan: Nuriye ve Semih ölmesin


 

İşlerine dönme talebiyle 111 gündür açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için 111 isim iktidara çağrı yaptı.

Fotoğraf: Dihaber

İçlerinde Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Ferzan Özpetek, Fatih Portakal, Hayko Çepkin, Halil Ergün, Korkut Botatav, Meltem Cumbul, Murathan Mungan, Müjde Ar, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Türkan Elçi,  Zülfü Livaneli ve Zuhal Olcay’ın da olduğu aydın, sanatçı, milletvekili ve insan hakları savunucusu 111 isim Hürriyet, Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gazetelerine ilan verdi.

111 gündür açlık grevinde olan Gülmen ve Özakça’nın durumunun kritik seviyeye geldiğini belirten 111 isim, iktidara şöyle seslendi: “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça OHAL kararnamesi ile işten atılan beş bin akademisyen, elli bin öğretmen ve yüz elli bin çalışandan sadece ikisi. İşe geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için cezaevine atıldılar. 111 gündür açlar. Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz. Adalet ve demokrasi bunu gerektirir.” 

111 ismin verdiği ilanlar gazetelere şöyle yansıdı:

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İki eğitimcinin açlık grevinde 100’üncü gün: Gülmen’de kalp yetmezliği başladı

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BM, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler için Ankara’dan yanıt istedi

Sezen Aksu’dan Gülmen ve Özakça için 100’üncü gün mesajı

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Bu da oldu: Açlık grevindeki eğitimciler Gülmen ve Özakça tutuklandı

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