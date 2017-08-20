Açlığa mahkum

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İç savaşın devam ettiği Yemen’de aylardır süren açlıktan en çok çocuklar etkileniyor. Yetersiz beslenen 10 yaşındaki Marwan Ahmad Mahyoub da bunlardan biri. (Fotoğraf: Abduljabbar Zeyad/Reuters)