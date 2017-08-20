Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Açlığa mahkum

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

İç savaşın devam ettiği Yemen’de aylardır süren açlıktan en çok çocuklar etkileniyor. Yetersiz beslenen 10 yaşındaki Marwan Ahmad Mahyoub da bunlardan biri. (Fotoğraf: Abduljabbar Zeyad/Reuters)

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 20 Ağustos 2017

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye’nin de karşı çıktığı bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini ve kesinlikle yapılacağını yineledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...