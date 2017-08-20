Açlığa mahkum

İç savaşın devam ettiği Yemen’de aylardır süren açlıktan en çok çocuklar etkileniyor. Yetersiz beslenen 10 yaşındaki Marwan Ahmad Mahyoub da bunlardan biri. (Fotoğraf: Abduljabbar Zeyad/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
İç savaşın devam ettiği Yemen’de aylardır süren açlıktan en çok çocuklar etkileniyor. Yetersiz beslenen 10 yaşındaki Marwan Ahmad Mahyoub da bunlardan biri. (Fotoğraf: Abduljabbar Zeyad/Reuters)
Esasında yazımın başlığını, ‘AK Parti’nin Türkiye’ye yaptığı büyük kötülük’ koymalıydım.
Tutuklu Cumhuriyet yayın danışmanı ve yazarı Kadri Gürsel, beraat edeceklerine inandığını belirterek, “Demokrasi nöbetini Silivri’de tutmaya hazırım” dedi.
HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ sona erdi.
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye’nin de karşı çıktığı bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini ve kesinlikle yapılacağını yineledi.
İzmir’de bir kadını taciz edip savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan şüpheli, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.