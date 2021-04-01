‘Acısını saklayan Harold’ yanlışlıkla aşı kampanyasının yüzü oldu

İsveç’te sağlık yetkilileri Covid-19 aşı uygulamasının yüzü olarak yanlışlıkla dünyanın en ünlü meme’i ‘Hide the pain Harold’ı (Acısını saklayan Harold) kullandı.

Meme, internette, özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılarak popüler olan, çoğunlukla mizah amaçlı kullanılan görsel ya da akımları anlatmak için kullanılan bir terim.

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Harold, gerçek adıyla Andras Arato, Macaristan doğumlu emekli bir elektrik mühendisi. Başarılı bir kariyeri olmasına karşın dünya çapındaki ününün bununla hiçbir ilgisi yok.

2008 ve 2009 yıllarında stok fotoğraf olarak kullanılmak üzere modellik yapmasıyla hayatı değişti.

Amacına uygun olarak birkaç yıl çeşitli mecralarda kah doktor oldu, kah muhasebeci. Zaman zaman bilgisayarının arkasına geçti, bazen de önüne konan sağlıklı yemekleri yedi.

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Bu ak sakalıyla gülümseyen ancak gözleri acıyla bakan adam 2011’de interet meme’ine dönüştü. Gözlerindeki acıyı saklamaya çalışır hali milyonların duygularına tercüman oldu, on binlece meme’i yapıldı.

Arato bu ününü fark ettikten sonra ‘ekmeğini yemeyi‘ de ihmal etmedi. Bir Alman markasının reklam yüzü oldu, TED konuşması yaptı.

Dolayısıyla Stokholm’de aşı randevusu almak için hazırlanan internet sitesinin yüzü olarak kullanılacak dünya üzerindeki son stok fotoğraf belki de Arato’nunkiydi.

Fotoğraf: Reuters

Ancak İsveçli yetkililer farkında olmadan bu hataya düştü. Kısa süre sonra fotoğrafı kaldıran yetkililer bir meme olduğunu bilmediklerini belirterek bu hatanın toplumda aşıya güveni sarsmadığına inandıklarını ifade etti.

Harold son dönemde Türkiye’de de duygulara tercüman olan meme’lerdendi. Salgında gelinen son noktayı da o özetledi, restoranların hala yerinde hizmet veremediği Konya’daki esnaf da Harold sayesinde derdini anlattı.