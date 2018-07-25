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Açılış 29 Ekim’de: Yeni havalimanına toplu taşıma 2020 sonlarına doğru

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yeni havalimanına giden toplu taşıma sistemlerinin 2020 yılı sonlarına doğru açılacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yapımı süren üçüncü havalimanının resmi açılış töreninin 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı.

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Kuzey Marmara otoyolu inşaatının Avrupa yakası kesiminde inceleme yapan Turhan, yeni havalimanına toplu taşıma ile ulaşım konusuna da değindi.

Bu konuda planlanan iki projenin olduğunu belirten bakan şöyle konuştu:“İstanbul’a çok önemli değer katacak olan İstanbul havalimanı projemiz hizmete açıldığında hava ulaşımında da yaşanan sorun ve sıkıntılar önemli ölçüde ortadan kalkacak. İstanbul yeni havalimanına toplu taşım sistemleri manasında iki önemli projemizin de yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sistemler de Hasdal’dan, Gayrettepe’den üçüncü havalimanına yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda ve sekiz istasyonu bünyesinde bulunduran bir metro sistemi. Halkalı’dan üçüncü havalimanına bağlantıyı sağlayacak olan 22 km uzunluğunda ve altı istasyonu bünyesinde bulunduran toplu taşıma sistemi, bu sistemler de 2020 yılı sonlarına doğru hizmete alınacak.”

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