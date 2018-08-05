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Yaramazlara biraz batar!

Acil serviste hasta yakınları taş, bıçak ve sopalarla birbirine girdi

 

Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde hasta yakınlarının kavgasında beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Merkeze bağlı bir köyde geçen cuma yapılan bir düğünde, havaya rastgele açılmasının ardından üç kişi saçmalarla yaralandı.

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Yaralılar, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İsmi öğrenilmeyen üç kişiden birinin yakınları, yaralılarına müdahale etmesi için doktor aramaya başladı.

Yaralı yakınları, doktor ve sağlık ekibinin kalp krizi geçiren hastaya müdahale ettiği müşahede odasının kapısını zorladı. Bu sırada kalp krizi geçiren hastanın yakınları da olaya müdahil oldu.

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Acil serviste ‘meydan muharebesi’

İki grup arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kavgada sopa, bıçak ve taşlar kullanıldı.

Hastanenin güvenlik görevlileri müdahalede yetersiz kalınca polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açıp biber gazı kullandı. Kavgada beş kişi yaralandı.

Yaralılar müdahalelerinin ardından gözaltına alınırken polis kavganın ardından kaçan bazı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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