Acil serviste görevli doktora saldırı girişimi

Samsun’un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Hilmi K. (18), Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartıştı.

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Gencin sorun çıkaracağından şüphelenen doktor Ayyıldız, hastane polisinin yanına gidip durumu anlatarak yardım istedi.

Hastane polisiyle geri dönen doktora, Hilmi K. elinde gizlediği bıçakla saldırmak istedi. Bıçağı doktora doğru savururken hastane polisi ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından hastanede beyaz kod verildi.

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Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.



Samsun Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, doktora bıçaklı saldırı girişimiyle ilgili hukuki sürecin yakından takip edileceği belirtilerek geçmiş olsun dileği iletildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla da doktor Ayyıldız’a yönelik saldırı kınandı.



