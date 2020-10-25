Acil serviste doktora saldırı: Anne-kız gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta hastanede doktoru darp eden kadın ile annesi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

22 yaşındaki S.K., annesiyle 23 Ekim akşamında Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası’nın acil servisine gitti.

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S.K., doktor Merve Albayrak’a iğne yaptırmak istediğini söyledi. Albayrak ise iğneyi yapabileceklerini ancak ciddi yan etkileri olduğunu belirterek S.K.’yı uzman doktora yönlendirdi.

DHA’nın haberinde yer alan iddiaya göre 42 yaşındaki anne M.K., yan etkilerinden dolayı kızının iğneyi yaptırmaktan vazgeçebileceğini söyleyerek tepki gösterdi. Doktora saldıran S.K., Albayrak’ın odasını da dağıttı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.K. ve M.K.’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Doktor Merve Albayrak ise aldığı darp raporuyla karakola giderek şikayetçi oldu.