Acil servisin başındaki New Yorklu doktor intihar etti

ABD’nin New York kentindeki bir hastanenin acil servisinin başındaki doktorun babası, haftalarca Covid-19’la ön saflarda mücalede eden kızının hastalığa yakalandığını ve intihar ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: New York Post

NewYork-Presbyterian Allen Hospital’da görev yapan Lorna Breen’in babası Philip Breen, “Mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı ve bu onu öldürdü” dedi.

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49 yaşında hayatını kaybeden Breen’in babası, kızının virüsü kaptığını, tedavi gördüğünü, iyileştiğini ve 10 gün içinde işe döndüğünü belirterek şöyle devam etti: “Hastane onu eve yollamış tekrar dinlenmesi ve izolasyon sürecini tamamlaması için. O sırada biz onu yanımıza Virginia’ya getirttik ve maalesef pazar günü kaybettik.”

Kızının psikolojik sorunu olmadığının altını çizen Breen, “Ancak onunla son konuşmamızda sürekli hasta ölmesine tanık olmanın, bazılarının ambulanstan bile inmeden öldüğünü görmenin çok ağır geldiğini söyledi. Bir kahraman gibi anımsanmasını sağlayın lütfen” ifadelerini kullandı.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nin öğretim üyesi Prof. Debra Kaysen, pandemiden kaynaklı travma sonrası stres bozukluğunun ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi. Adının açıklanmasını istemeyen, yoğun bakım ünitesinde görevli bir doktor ise üstlerindeki yükün çok ağır olduğunu belirterek, “Bazen insan sanki bir şelale altında duruyor ve nefes alamıyor gibi, boğulacak gibi hisssediyor” dedi.

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Salgından en ağır darbeyi alan, New York kentinin de sınırlarında yer aldığı New York eyaletinde 22 bin 623 kişi hayatını kaybetti.