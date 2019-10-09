Acil servise getirdikleri hastalarına öncelik isteyip doktora saldırdılar

Konya’da, acil servise götürdükleri hastalarına öncelik tanınmasını isteyen Arif Ç. (33) ve M.Ç (17), bu taleplerini kabul etmediği için tartıştıkları doktor Mustafa Öztürk’e saldırdı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Öztürk’ü darp eden ikili onu defalarca tekmeledi. Kolu kırılan Öztürk’ün yardımına hastane çalışanları koştu.

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Öztürk’ün tedavisi yapılırken onu darp eden Arif Ç. ve M.Ç gözaltına alındı. Gözaltına alınan ikili çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Doktora şiddet uyguladığı belirtilen üçüncü kişi Ahmet Ç. ise kaçtı; polis onun yakalanması için çalışma başlattı.