Diken

Yaramazlara biraz batar!

Acil servise getirdikleri hastalarına öncelik isteyip doktora saldırdılar

Konya’da, acil servise götürdükleri hastalarına öncelik tanınmasını isteyen Arif Ç. (33) ve M.Ç (17), bu taleplerini kabul etmediği için tartıştıkları doktor Mustafa Öztürk’e saldırdı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Öztürk’ü darp eden ikili onu defalarca tekmeledi. Kolu kırılan Öztürk’ün yardımına hastane çalışanları koştu.

Reklam

Öztürk’ün tedavisi yapılırken onu darp eden Arif Ç. ve M.Ç gözaltına alındı. Gözaltına alınan ikili çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Doktora şiddet uyguladığı belirtilen üçüncü kişi Ahmet Ç. ise kaçtı; polis onun yakalanması için çalışma başlattı.

SON HABERLER

9 soruda ‘yargı paketi’

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve ‘yargı paketi’ olarak adlandırılan ‘Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin 9 soru ve yanıtları…

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam

16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşmasında tam 707 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...