Acil servis görevlilerini kaza yerinde darp eden şahıslar serbest bırakıldı

Konya’da kaza yerine gelen üç 112 Acil Servis görevlisi, yaralı ve yaralı yakınlarınca saldırıya uğradı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

İddiaya göre, Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde park halindeki TIR’a çarpan otomobildeki iki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri, yaralılardan birini sedyeye aldığı esnada saldırıya uğradı.

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Sesi duyarak olay yerine gelen yaralıların yakınları da ambulansta görevli Z.A., M.T. ve A.Ç.’yi darp edip yerde sürükledi. Sağlık çalışanları, yardıma gelenlerin kavgayı ayırmasıyla ambulansa binerek olay yerinden uzaklaştı. Darp raporu alan sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Araya girmeye çalışan görevlilere de saldırdılar

Başlatılan soruşturmada polis, A.S.’nin kendisine müdahalede bulunan sağlık personeli M.T.’ye saldırdığını, diğer yaralı H.D.’nin de M.T.’yi darp etmeye devam ettiğini, olay yerine gelen yedi-sekiz kişilik grubun ise araya girmeye çalışan diğer sağlık personellerine saldırdığını saptadı.

Gözaltına alınan H.D.’nin 0.63, A.S.’nin ise 1.23 promil alkollü oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve mala zarar verme’ suçlarından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.