Acil servis doktoru balkondan düşerek ağır yaralandı: Soruşturma başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulundaki sunumunda, Kanal İstanbul’un, ‘bir dünya projesi’ olduğunu belirterek, “İstanbul Kanalı ve oluşturduğu ekosistem sayesinde; Türkiye, bilimin, teknolojinin, sanatın ve ekonominin kalbi olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.