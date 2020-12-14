Acil servis doktoru balkondan düşerek ağır yaralandı: Soruşturma başlatıldı

Samsun’da, 1’inci kattaki evin balkonundan düşen acil servis doktoru Duygu Öksüz (25) ağır yaralandı.
Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan, Çarşamba Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Duygu Öksüz, dün saat 21:00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle kardeşiyle yaşadığı evinin balkonundan düştü.
Kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Öksüz’ü yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.
Ağır yaralandığı belirlenen Öksüz, oradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.
Olayla ilgili Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.