Acil durumlara karşı ulusal mobil uyarı sistemi kurulacak

Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda abonelerin, CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerle uyarılmasını sağlayacak ulusal mobil uyarı sistemi kurulacak.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre, ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması, işletimi ve kullanımı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun koordinasyonunda yapılacak.

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GSM işletmecileri, ulusal mobil uyarı sistemi tarafından CMAS, CBS, SMS ve çağrı öncesi anonsu yöntemleri ile kendilerine gönderilen uyarı bildirimlerini, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı kurmak ve işletmekle yükümlü olacaklar.

GSM işletmecileri, sistemin cihazlarla uygun çalışmasına ve uyumlaştırılabilir cihazların söz konusu sistemle uyumlu hale getirilmesine yönelik olarak üreticilerle, imalatçılarla veya ithalatçılarla iş birliği içinde gerekli çalışmaları yapacak.

Üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilen cihazlar, bu standartlarda yer alan teknik özelliklere uygun olacak.

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İlgili kamu kuruluşları, afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlara ilişkin uyarı bildirimlerini ulusal mobil uyarı sistemi üzerinden yapabilecek.

Piyasada bulunan uyumlaştırılabilir cihazlar ile bugün itibarıyla üç aylık süre içinde piyasaya arz edilecek olan uyumlaştırılabilir cihazlar, altı ay içinde üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından CMAS yönteminin kullanılmasını sağlayacak şekilde uyumlaştırılacak. Bugün itibarıyla üç ay sonra, yönetmelik gereklerini karşılamayan cihazlar piyasaya arz edilemeyecek.

GSM işletmecileri teknik altyapıyı üç ay içerisinde kuracak ve işler hale getirecek.