Açıklama Fenerbahçe’den: CAS, Trabzonspor’un Süper Lig 2010/11 sezonu için yaptığı başvuruyu reddetti 

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor’un Süper Lig 2010/11 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.

Bordo-mavili kulübün o sezon şike yaparak şampiyon olmakla suçladığı Fenerbahçe’nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, “CAS, Trabzonspor’un Fenerbahçe aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti” dendi.

Ne olmuştu?

Trabzonspor, UEFA ve CAS tarafından şikenin tespit edildiği ancak TFF’nin hiçbir yaptırımda bulunmadığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kuruluna Fenerbahçe ve TFF hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştu.

O dönemde yerel liglere müdahale yetkisi olmadığını vurgulayan kurulun ret cevabının ardından UEFA Temyiz Kuruluna yaptığı başvurudan da olumlu sonuç alamayan bordo-mavili kulüp, konuyu CAS’a götürmüştü.

10 Mart 2017’de son kez dosyayı inceleyip kararını açıklaması beklenen CAS, nihai kararın açıklanmasını 31 Mart’a bırakmıştı.