Açıklama ‘çelişki’si sorulan AKP sözcüsü: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bu akşamki basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kanal İstanbul’dan savaş gemileri de geçebilecek” açıklamasının, önceki basın toplantılarındaki açıklamalar ile çelişip çelişmediği hakkındaki soruyu, “Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor” diyerek yanıtladı.

Çelik, ‘Kanal İstanbul projesinin tamamlanmasından sonra da Boğazların gemi trafiğine açık olmaya devam edeceğini’ ifade etti.

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Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası basın toplantısı düzenledi. Çelik’e, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul’dan savaş gemilerinin de geçebileceğini, gerekirse bir çözüm bulunabileceğini söyledi. Fakat bir iki hafta öncesinde yine bir MYK öncesinde sizin bir açıklamanız vardı. Kanal İstanbul’un ticaret gemileri için bir alternatif olacağı, savaş gemilerinin Boğaz’dan geçmeye devam edeceğini söylemiştiniz. Bu iki farklı açıklamaya göre nasıl bir yol izlenecek Kanal İstanbul’da? Savaş gemileri Kanal İstanbul’dan geçecek mi, geçecek olurlarsa Montrö’ye aykırı bir durum oluşur mu, Montrö tartışmaya açılır mı?” sorusu soruldu. Soru karşısında kısa bir süre bocaladığı gözlenen Çelik, şöyle yanıt verdi:

“Ayrıntısına girebilirim ama çok girmeyeceğim. Cumhurbaşkanımızın o açıklamasını, Montrö ile ilgili yaptığı diğer açıklamalarla beraber değerlendirmek gerekir. Burada kesin olan şudur, Kanal İstanbul, Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle herhangi bir şekilde çelişmiyor. Buradaki seyrüsefer serbestisi aynen korunacak. Montrö ile sağlanan seyrüsefer serbestisine aykırı bir durumun olmayacağını ifade etmek isterim. Bu proje tamamlandıktan sonra tabii ki Boğazlar Montrö sözleşmesi temelinde açık olmaya devam edecektir. Kanal İstanbul’daki çalışmanın Montrö ile çelişmeyecek şekilde yönetilmesi konusunda irademiz var, bu şekilde yönetilecek.”

Çelik’in açıklamalarından satır başları ise şöyle:

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