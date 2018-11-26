Açık Toplum Vakfı, Türkiye’deki faaliyetlerine son verdi

Açık Toplum Vakfı, Türkiye’deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Milyarder işadamı George Soros’un kurduğu vakıf son dönemde tutuklu işadamı Osman Kavala’nın da kurucuları arasında yer aldığı Anadolu Kültür’e yönelik operasyon üzerinden hedef alınmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şunları söylemişt: “Gezici vandalları yücelten, bunun üzerinden bizi itham eden zırvalar beyan etmiş. Düşünebiliyor musun? (İşinsanı Osman Kavala’yı kastederek) Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi. Şu anda içerde. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir. Türkiye’deki temsilcisi de babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp bölen; işte bu özellikle terör eylemlerine karşı her türlü bu noktada desteği veren kişi. Şimdi içeride. Suçu olmayan herhangi bir şeye karışmamış olanı niçin kalksın da bizim yargımız içeri alsın?”

Açık Toplum Vakfı’nın açıklamasınnın tam metni şöyle:

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“Açık Toplum Vakfı 2008 yılında kurulmuş ve bütün faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Yasaları’na uygun olarak yürütmüştür. Vakıf faaliyetleri, İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenmiştir.

Bugün geldiğimiz noktada, Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu, Vakıf Senedi’nin 16. Maddesi uyarınca, Mütevelli Heyeti’ne, Vakfın tüm faaliyetlerini sonlandırmayı teklif etmiştir.

Vakıf Senedi’nde, ‘Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır, ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa… Vakfın dağılmasına karar verilir’ denmektedir.

Mütevelli Heyeti ‘son günlerde Vakıf hakkında medyada yeralan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonların yoğunlaşmasının, Vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkansız kıldığı’ düşüncesiyle, bu teklifi onaylamıştır.

Vakfın faaliyetlerine son verilmesi, ve hukuki varlığının tasfiye edilmesi için başvuru ilgili Mahkeme’ye en kısa zamanda yapılmış olacaktır.

Ancak yasal süreç sonuçlanmadan aşağıdaki noktaların kamuoyuyla paylaşılması zaruri olmuştur.

1) Açık Toplum Vakfı 2008 yılında kurulmuş olmakla birlikte, Türkiye’de Açık Toplum’un faaliyetleri 2001’de Açık Toplum Enstitüsü’nün kuruluşuyla başlamıştır.

2) Bu süre zarfında, Türkiye’de demokratik, sivil ve eşitlikçi bir siyasi iklimin yaratılması konusunda, başta TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) olmak üzere, pek çok kuruluşa, Enstitü ve Vakfın amaçlarına uygun projeler için mali destek sağlanmıştır.

3) Açık Toplum Vakfı yöneticileri, zaman zaman hükümet yetkilileri tarafından kabul edilmiş, görüş alış-verişinde bulunulmuş, Açık Toplum Vakfı öncülüğünde oluşturulan ‘Bağımsız Türkiye Komisyonu’ Türkiye’nin AB ile tam üyelik görüşmelerinin başlaması sürecinde önemli işlev üslenmiştir.

4) Kurulduğu günden bu yana, Vakıf faaliyetleri İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenmiştir.

5) Ancak, yeni açılan soruşturmalarla Açık Toplum Vakfı ile 2013 yılındaki Gezi olayları arasında bağlantı kurma çabaları olduğu görülmektedir. Bu çabalar yeni değildir ve tümü gerçek dışıdır.

6) Haberlerde bahsedilen yurtdışı bağışlar, usulüne uygun şekilde, Devletimizin yetkili kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiş, ve Genel Müdürlük tarafından bu bildirimler onaylanmıştır.

7) Bu bağışların, Türkiye’de hangi kurum ve projelere hibe edildiği de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne her yılın Haziran ayında bildirilmektedir.

8) Bu süreçlerle ilgili belgelerin tümü zaten Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerindedir. Bilgi edinmek isteyenlerle de, talep üzerine paylaşmak mümkündür.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Yönetimde kimler vardı?

Vakfın mütevelli heyetinde şu isimler yer alıyordu: Nebahat Akkoç, Mustafa Akyol, İbrahim Betil, Ferhat Boratav, Üstün Ergüder, Memduh Hacıoğlu, Osman Kavala, Can Paker, Ayşe Soysal, Murat Sungar ve Binnaz Toprak.

Yönetim kurulunda yer alan isimler ise şöyleydi: Temel İskit, Ferhat Boratav, Üstün Ergüder, Osman Kavala ve Murat Sungar.