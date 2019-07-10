Açık kanalizasyona düşen altı yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara’da, Suriye uyruklu altı yaşındaki Salih Alşeyhhüseyin, anne ve babasıyla birlikte gittiği pazar yerinde, üstü açık olan kanalizasyon çukuruna düştü. Salih’in cansız bedeni, düştüğü noktaya yaklaşık iki kilometre uzaklıkta, kanalizasyon suyunun döküldüğü Hatip Çayı’nda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Boğaziçi mahallesindeki salı azarında meydana geldi. Alışverişe çıkan Suriyeli Hayat ve Hasan Alşeyhhüseyin çiftinin yanlarındaki oğulları Salih, pazar yerinde kayboldu.

Reklam

Çift, çocuklarını aradı, ancak bir sonuç alamadı. Çocuklarının üstü açık olan kanalizasyon çukuruna düşebileceğini düşünen çift, polise haber verdi. Pazar yerine itfaiye, sağlık, polis ve ASKİ ekipleri sevk edildi ancak ekiplerin çabasına rağmen Salih bulunamadı.

Bunun üzerine Ankara Emniyeti Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Dalgıç polisler, Hatip Çayı’nda kanalizasyon suyunun döküldüğü noktaya dalarak arama yaptı.

Yaklaşık üç saat süren aramanın sonunda, Salih’in, düştüğü noktadan yaklaşık iki kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Reklam

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.