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Yaramazlara biraz batar!

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izni iki ay daha uzatıldı

Covid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin süreleri 31 Mart’tan itibaren iki ay süreyle uzatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 26 Mart 2021 tarihli yazısıyla, salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi. 

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Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiriyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin 31 Mart 2021’den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildiği kaydedildi.

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