Açık artırmaya çıkıyor: İnsansı robot Sophia resim ‘çizdi’

‘Sanatçı‘ Sophia çarşamba günü açık artırmaya çıkacak işleri için ilhamını insanlardan aldığını ve gelecekte insanlarla yaratıcı işbirliklerine açık olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: Reuters

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından tasarlanan insansı robot Non-Fungible Token/Değiştirilemez Token (NFT) formatında dijital sanat işleri üretti.

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İlk kez yapay zekanın elinden çıkan bu tür bir iş açık artırmayla satılacak.

NFT’ler dijital malların orijinalliğini ve mülkiyetini belirlemek için Bitcoin gibi kripto para birimlerinin ardındaki veritabanı teknolojisi ‘blockchain’i kullanan bir yöntem.

Bir tür dijital imza olan NFT’yle son dönemde yeni yatırım çılgınlığına dönüşmüş durumda.

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Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey, 2006 yılında paylaştığı ilk tweet’ini aynı yöntemle açık artırmayla satışa çıkarmıştı.

“Umarım insanlar işlerimi beğenir” diyen Sophia şimdiden insan sanatçılarla birlikte yaratıcı işbirlikleri yapma hevesini dile getiriyor.

Sophia ‘sanatını icra ederken‘ renkli portreleriyle tanının İtalyan dijital sanatçı Andrea Bonaceto’nın elementlerini, sanat tarihi ve kendi fırça darbeleriyle bir araya getirdi.

‘Sophia Instantiation‘ isimli iş, Bonaceto’nun portesinin Sophia’nın dijital tablosuna dönüşümünü gösteren 12 saniyelik bir video.

Açık artırma sona erdikten sonra Sophia alıcıyla görüşerek yüzünü inceleyecek ve ardından son bir fırça darbesiyle ‘eserini‘ tamamlayacak.

Böylece yeni sahibinin de verisini içeren, benzersiz ve kişisel bir bağı olan dijital sanata dönüşecek.