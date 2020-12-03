Açık artırmaya çıkarılan Pokemon kartına verilen teklifler 170 bin dolara ulaştı: Rekora koşuyor

ABD’nin New Jersey eyaletinde açık artırmaya çıkarılan, nadir rastlanan Pokemon kartı için verilen teklifler satışın yapılacağı tarihten 10 gün önce 170 bin dolara (1.33 milyon lira) ulaştı. 13 Aralık’ta son teklifin verileceği Charizard kartının rekora koştuğu belirtildi.

Fotoğraf: Goldin Auctions

Müzayede evi Goldin Auctions, 1999’da piyasaya sürülen ilk baskı Charizard kartı için 50 bin dolar (392 bin 32 lira) başlangıç fiyatı belirlendi. Ancak, kısa sürede teklifler 170 bin dolara yükseldi.

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Daha önce benzer bir Charizard kartına verilen en yüksek fiyatın 250 bin dolar olduğunu anımsatan müzayede evi yetkilileri şunları söyledi: “O kart özel bir satışla, sahibi tarafından satılmıştı. İnternet sitemizde satışa çıkarılan bu kartın, son güne kadar bu fiyatın üzerine çıkacağını düşünüyoruz.”

Kamuya açık satışda en yüksek fiyata alıcı bulan Pokemon kartı ise ekim ayında, 183 bin dolara ABD’li rapçi Logic’e satılan ilk baskı Charizard kartı.