Açık araziye kimyasal atık bırakan iki kişiye toplam 804 bin lira ceza

Ankara’da, açık araziye 400 litre kimyasal atık bıraktıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişiye ‘çevreyi kasten kirletmekten’ 804 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre jandarma ekipleri, Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi’ndeki açık araziye iki araçla giden şüpheliler S.K. ve I.K.’nın kimyasal atık bıraktıkları bilgisine ulaştı.

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Bölgeye giden ekipler, şüphelilerin araziye sekiz tank içindeki 400 litre kimyasal atığı boşalttıklarını tespit etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bilgi veren ekipler, bu kişilere 402 bin 385’er lira idari para cezası uyguladı.

Adli işlem de başlatılan S.K. ve I.K.’ya ayrıca sürücü belgesiz araç kullanmak, çekme belgeli aracı trafikte kullanmak ve araç muayenesini yaptırmamak suçlarından 10 bin 85 lira idari para cezası verildi.