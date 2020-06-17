Acıgöl’ün ev sahipliği yaptığı flamingolar Afyon’u tanıtacak

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında kalan Acıgöl, bugünlerde binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf tutkunları için eşsiz bir manzara oluşturan flamingoların yer aldığı kareler kentin valiliği tarafından da tanıtım çalışmasında kullanılıyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, flamingoların çekilen fotoğraf ve videolarını ‘Visit Afyon’ (Afyon’u ziyaret edin) sosyal medya hesabından paylaşmayı planlıyor.

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Büro adına flamingoları görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek şu anda gölde binlerce flamingonun olduğunu söyledi.

Her yıl göle gittiğini ancak ilk kez bu kadar kalabalık bir flamingo sürüsüyle karşılaştığını aktaran Selek şöyle konuştu:

“Acıgöl göçmen kuşların konaklama alanlarından bir tanesi. Tele makinamızla görüntülemek istedik. Kuşların çok uzakta olduğunu fark ederek drone kameramızla onları görüntülemeye çalıştık. Flamingolar drone kamerayı görünce kaos oluşturdu. Biz izlerken çok hoşumuza gitti. Şu anda gölde binlerce kuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kalabalıktı. Geçen sene de geldim ancak bu kadar kalabalık görmemiştim. Yamaçlara çıkıldığında, tele objektifle görüntülendiği zaman göl, manzarasını ortaya koyuyor.”