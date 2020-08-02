Acıgöl 6-7 metre çekildi: ‘Yeraltı sularını tüketiyoruz’

Konya’daki Acıgöl’ün su seviyesi 6-7 metre kadar çekildi. TEMA Vakfı temsilcisi ise “Yeraltı sularını tükettiğimiz sürece buranın da bir sonu var” dedi.

Fotoğraf: DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Konya Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı’ kapsamında çalışmaları sürdürülen 400 hektarlık alana sahip Acıgöl, volkanik patlama sonucu meydana gelen doğal bir göl.

Reklam

300 metreden fazla derinlikteki göl, bu özelliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın ise en derin üçüncü gölü. Magnezyum sülfat zengini olan gölün suyunun acı ve tuzlu olması nedeniyle gölde yaşayan bir canlı bulunmuyor. Ancak göl birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Uzun ekseni 1750 metre, kısa ekseni ise 1250 metre olan bir elipsi andıran gölde son zamanlarda kuraklığa bağlı olarak çekilmeler meydana geldi.

Yeraltı sularının aşırı kullanılması sebebiyle Acıgöl’ün kurumasından endişe ediliyor.

Reklam

‘Yeraltı suları her sene çekiliyor’

Bölgedeki TEMA Vakfı gönüllü temsilcisi Musa Ceyhan, göldeki çekilmenin 6-7 metreyi bulduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: ”Buraya yurt içinden ve yurt dışından turistlerimiz geliyor. Yüzme sporlarına çok elverişli. İçinde canlı bulunmuyor. Ancak çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Tamamen doğal bir su. Burası birinci derece doğal SİT alanı olarak koruma altına alındı. Acıgöl’de çekilmeler başladı. Konya kapalı havzasında göllerimiz kurumaya yüz tuttu. Yeraltı sularımız her sene çekiliyor. Havzada çok su isteyen bitki türlerine yöneldiler. Bu nedenle yeraltı suları çekiliyor. Hazıra dağ dayanmaz. Doğal güzelliği bozulmadan buralara hizmet yapılmalıdır. Su, 30 sene öncesinde şu an durduğumuz yerdeydi. Gölde, 6-7 metre kadar çekilme oldu. Yeraltı sularını tükettiğimiz sürece buranın da bir sonu var. Dünyada eşi benzeri olmayan göllerimiz bunlar. Yarın öbür gün burası kuruduğunda kimse buraya gelmeyecek.”